Donna uccide l’amica incinta per rubarle il figlio: “Ero ossessionata dai bimbi”

Una donna ha attirato in una trappola l’amica d’infanzia per ucciderla e rubare il figlio che aveva in grembo.

La città di Canelinha, Santa Catarina (Brasile), è in stato di shock dopo il ritrovamento del cadavere di una giovane donna incinta. La vittima, Flavia Godinho Mafra, è stata trovata in una discarica, con il ventre dilaniato e senza più il figlio al suo interno. Le indagini hanno portato immediatamente ai colpevoli, una coppia di amici di Flavia che aveva portato il bambino in ospedale dopo aver compiuto il brutale omicidio.

Giovedì scorso la donna, una vecchia amica di Flavia dai tempi del liceo, ha invitato la vittima dicendole di aver preparato un Baby Shower. In sostanza le ha detto che aveva preparato un piccolo festeggiamento tra amiche durante il quale le avrebbero dato dei regali per il nascituro. Trattandosi di una tradizione abbastanza diffusa, Flavia non ha trovato l’invito sospetto e vi si è recata da sola.

Uccide l’amica per rubarle il figlio: “Dopo l’aborto ero ossessionata dai bambini”

Quando si è recata all’appuntamento, Flavia ha trovato solamente l’amica ed il compagno. I due l’hanno immobilizzata e colpita con un mattone per ucciderla. A quel punto le hanno squarciato il ventre ed hanno estratto il bimbo che portava in grembo. Nel tentativo di coprire le tracce hanno portato il cadavere nella discarica e lo hanno gettato. La polizia, però, è risalita facilmente alle loro tracce e li ha arrestati con l’accusa di omicidio premeditato.

L’amica ha confessato di aver ucciso Flavia e di avere da tempo l’intenzione di rubarle il figlio. La donna si è giustificata dicendo che dopo aver abortito nel gennaio di quest’anno ha perso la ragione ed è diventata ossessionata dalla maternità e dai bambini.