Caterina Balivo addio Rai, il retroscena: “Volevano rinnovarlo”

Un addio davvero improvviso quello della conduttrice Caterina Balivo che non sarà più presente negli studi Rai: tutta la verità

Nelle ultime settimane la celebre conduttrice Caterina Balivo si è rilassata in vacanza come testimoniano le numerose foto e filmati pubblicati sul suo profilo Instagram. Così dopo due anni del programma Vieni da me, non sarà più presente negli studi Rai. Come ha svelato a diverse domande sulle Stories Instagram la stessa presentatrice campana ha svelato che è stata una sua scelta personale: “Mamma Rai avrebbe voluto rinnovare”.

Leggi anche –> Caterina Balivo, la foto osé lascia tutti a bocca aperta: “Non è possibile”



Leggi anche –> Dopo l’incidente con l’aereo durissime critiche al marito

Caterina Balivo addio Rai, tutta la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il suo addio alla Rai è stato mal digerito soprattutto da chi la seguiva quotidianamente in tv. E alla domanda di quando tornerà in tv la stessa Balivo ha rivelato: “Passerà un po’ così ringiovanisco un po’”. Una scelta del tutto personale per provare nuove sensazioni ed emozioni dopo tanti mesi ricchi di scalette e di ospiti in studio. Ora Caterina si rilasserà per provare una nuova avventura davvero emozionante.