Carlo Conti, il gesto con Gianna Nannini durante la serata dei Seat Music Award scatena le polemiche: non poteva farlo.

Lascia piuttosto perplessi quanto accaduto questa sera durante la trasmissione di Rai Uno Seat Music Award condotta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

E’ proprio il conduttore toscano che si rende protagonista di un gesto che nessuno poteva attendersi in questo periodo e che senza dubbio non mancherà di scatenare furenti polemiche.

Conti infatti salutando l’ospite e amica Gianna Nannini non è riuscito a trattenersi e anziché mantenere le giuste distanze l’ha salutata dandole un bacio. Stesso gesto imitato poco dopo anche dalla Incontrada. Nessuno dei presenti ovviamente indossava la mascherina.

Dopo il gesto sui social si sono scatenate subito le critiche e i commenti.

Complimenti alla #Nannini, a #CarloConti e alla #Incontrada per non aver rispettato nessuna regola di prevenzione dal coronavirus! Baci e abbracci in diretta su @RaiUno sul palco, ma siete impazziti??? Gran brutto esempio da vedere in tv! #coronavirusitalia #SeatMusicAwards2020

— SimoPink (@SimoPinkPanther) September 2, 2020