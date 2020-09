Carlo Conti, il commovente messaggio per la sua famiglia

Carlo Conti è un uomo sobrio e discreto, poco avvezzo ai clamori dei social, ma con uno dei suoi ultimi post su Instagram ha saputo toccare il cuore di tutti i suoi followers.

Oltre a essere il formidabile presentatore tv che tutti conosciamo, Carlo Conti è un marito presente e un padre premuroso che tiene alla sua famiglia più che a ogni altra cosa. Ne ha dato un’ulteriore dimostrazione con uno di suoi ultimi post su Instagram: con una parola sola, accompagnata da una splendida foto, ha fatto capire a tutti qual è per lui il bene più prezioso-

Carlo Conti a cuore aperto

Carlo Conti, si sa, è un uomo e un professionista sobrio e discreto, decisamente poco avvezzo ai clamori dei social, ma con uno dei suoi ultimi post su Instagram ha saputo davvero toccare il cuore di tutti i suoi followers.

“Noi……..”, scrive semplicemente il celebre presentatore tv, con quella sfilza di puntini che sembra proiettare verso l’infinito i soggetti immortalati nella foto che accompagna il post: lo stesso Carlo Conti, sua moglie e in mezzo loro figlio, di spalle, che si tengono per mano di fronte all’infinita distesa azzurra del mare illuminata dal sole al tramonto. Non servono tante parole per esprimere certi sentimenti. E forse è (anche) proprio questo il segreto del suo successo.

Visualizza questo post su Instagram Noi …….. Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:50 PDT

