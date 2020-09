Biagio Antonacci, chi è la compagna Paola Cardinale: età, foto, carriera

Insieme dal 200, Biagio Antonacci e la compagna Paola Cardinale sono proprio una bella coppia. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Sono davvero affiatati la bellissima Paola Cardinale ed il cantante Biagio Antonacci. La loro storia d’amore ha intenerito tutti i fan, che da sempre sono avidi di pettegolezzi e gossip in merito alla coppia. Molto chiusi e riservati, sono insieme dagli anni 200, ed hanno emozionato tutta la penisola.

La coppia si è conosciuta in un periodo particolare per Antonacci, ovvero poco dopo la separazione dall’ex compagna Marianna Morandi, figlia del celebre cantante. Entrambi hanno dei figli, avuti però dalle due relazioni precedenti. Paolo e Giovanni per Biagio e Marianna, e Benedetta per Paola e Massimo Brambati, il famoso calciatore.

Paola Cardinale è nata nella città di Genova, in Liguria, nell’anno 1976, ha perciò 44 anni. Tra lei e il suo compagno la differenza di età ammonta dunque a ben 13 anni. La donna è legata a Biagio da oramai parecchio tempo. Insieme hanno infatti creato una splendida atmosfera con i propri figli, allargando la famiglia in maniera impeccabile.

Attualmente Paola e Biagio non sono sposati. Nell’anno 2018 le indiscrezioni sul loro presunto matrimonio non si sono però fatte attendere. A quanto pare il tempo ha in seguito smentito tutte le voci, dal momento in cui i due non sono convolati a nozze. Nonostante ciò, non è da escludere a priori la possibilità di vedere prossimamente la coppia come quella di due coniugi. I fan tengono infatti le dita incrociate per il prossimo futuro.

Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci: la carriera

Non si conosce molto sulla vita privata di Paola Cardinale, l’attuale compagna di Biagio Antonacci. I due sono molto affiatati, insieme dagli anni 2000, sono spesso stati colti in atteggiamenti complici e intenti a scambiarsi qualche tenera effusione. La donna, amante della propria privacy, non ha dato in pasto al pubblico la maggior parte dei suoi affari personali. Di lei si sa che ha lavorato in televisione insieme a Fulvio Collovati per il programma Derby, trasmesso su Telenord.