Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, quali sono le sue condizioni. La notizia di poco fa è appena arrivata.

Dopo il suo grande amico Flavio Briatore, anche Silvio Berlusconi risulta essere positivo al Covid-19. Lo riporta l’agenzia di stampa AdnKronos.

A confermarlo all’Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e medico personale dell’ex Presidente del Consiglio. “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio”, spiega Zangrillo. Il leader di Forza Italia, spiega il medico che in queste settimane si è occupato anche di Briatore, è stato sottoposto a tampone “per un recente soggiorno in Sardegna”.

Leggi anche –> Zangrillo nella bufera, furiosi per la vignetta: “Se penso a mio fratello morto…”

Leggi anche –> Coronavirus, Briatore dimesso: la dedica al figlio Nathan Falco

La situazione attuale di Silvio Berlusconi

Da quanto si apprende al momento il Cavaliere è in isolamento presso la sua residenza di Arcore e si presenta asintomatico. Non si è reso necessario per ora il ricovero in ospedale anche se vista l’età di Berlusconi la situazione sarà tenuta sotto controllo costantemente.