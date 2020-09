Berlusconi, contagiati anche i figli: Luigi e Barbara positivi al Coronavirus. La notizia arriva poche ore dopo quella che riguardava l’ex Presidente del Consiglio.

Dopo aver saputo dal medico personale Zangrillo della positività di Silvio Berlusconi al Coronavirus, arriva ora la notizia che riguarda due dei suoi figli.

Non è chiaro se sia stato proprio lui a contagiare i figli. Barbara ha 36 anni e fa parte del Consiglio di amministrazione di Fininvest. Luigi invece sta per sposarsi con Federica Fumagalli. Il 31enne è il responsabile della Holding Italiana Quattordicesima che custodisce il suo patrimonio, quello di Barbara e di Eleonora.

Silvio Berlusconi si è verosimilmente contagiato in Sardegna dove è stato molti giorni e dove aveva anche incontrato Flavio Briatore.

“Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio”, ha spiegato Zangrillo. Il leader di Forza Italia, spiega il medico che in queste settimane si è occupato anche di Briatore, è stato sottoposto a tampone “per un recente soggiorno in Sardegna”. Al terzo tampone è arrivata la positività.

La situazione attuale di Silvio Berlusconi

Da quanto si apprende al momento il Cavaliere è in isolamento presso la sua residenza di Arcore e si presenta asintomatico. Non si è reso necessario per ora il ricovero in ospedale anche se vista l’età di Berlusconi la situazione sarà tenuta sotto controllo costantemente.