Alba Parietti distrutta per il lutto: “Morte non essere troppo orgogliosa”

Alba Parietti distrutta per il lutto, il durissimo messaggio condiviso sui social dopo la tragica notizia: “Morte non essere troppo orgogliosa”.

Oggi è una giornata triste e sono moltissimi i messaggi che si susseguono sui social. Tra questi uno dei più forti è proprio quello di Alba Parietti che reagisce alla triste notizia con un messaggio molto profondo.

“Morte non essere troppo orgogliosa” è la frase con la quale inizia questa citazione tratta da Johnn Donne, poeta inglese che visse a cavallo tra 1500 e 1600.

Il messaggio pieno di dolore di Alba Parietti

Alba Parietti ricorda così Philippe Daverio, lo storico dell’arte grande protagonista con i suoi programmi divulgativi anche della tv italiana. “Morte, non essere troppo orgogliosa, se anche qualcuno ti chiama terribile e possente tu non lo sei affatto: perché quelli che pensi di travolgere in realtà non muoiono, povera morte, né puoi uccidere me”, scrive Alba Parietti.