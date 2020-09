Tragico incidente sulla statale 87: due morti e due feriti gravi

Due persone, un uomo ed una donna, sono morte in Molise in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 87.

Nella serata di ieri, lunedì 31 agosto, si è verificato un gravissimo tamponamento a catena sulla statale 87, all’altezza della provincia di Campobasso (Molise). Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19 al bivio tra Sepino e Altilia, a Bojano. Sono rimaste coinvolte tre vetture; l’urto è stato talmente violento che le auto sono state pesantemente danneggiate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le vittime.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dopo il drammatico sinistro e sono giunti sul luogo tempestivamente. La celerità dei soccorritori, tuttavia, non è bastata per salvare la vita a due degli automobilisti coinvolti nell’incidente. Le vittime sono una donna di 51 anni residente a Benevento ed un uomo di 72 anni di Sepino. Sono rimaste ferite altre due persone, le quali al momento si trovano ricoverate in ospedale. A quanto pare le loro condizioni di salute sono gravi.

Tragico incidente sulla statale: la causa potrebbe essere il maltempo

Al momento gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro non hanno rilasciato una dinamica ufficiale dell’incidente. Tuttavia l’ipotesi più probabile e che il maltempo abbia reso scivoloso il manto stradale, causando la perdita di controllo dei mezzi. Poco prima del tragico incidente, infatti, si era scatenato un violento temporale. La polizia stradale ed il personale dell’Anas si sono occupati di effettuare i rilevamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per fare ciò è stato necessario chiudere la strada al traffico per diverso tempo. Concluse le indagini, i veicoli coinvolti sono stati spostati dalla strada.