Tragedia al compleanno: ristorante crolla sopra gli invitati, 29 morti

Una festa di compleanno si è tramutata in una catastrofe quando il il ristorante è crollato imprigionando i presenti: 29 le vittime.

Sabato scorso, nel villaggio di Chenzhuang sito nella contea di Xiangfen, una famiglia si è recata al ristorante Juxian per un’occasione molto speciale: il 29 agosto il nonno avrebbe compiuto 80 anni. Il festeggiamento per il compleanno era cominciato dopo che tutti gli invitati erano giunti sul posto, ma quella occasione di gioia si è tramutata in terrore quando la sala del ricevimento è crollata.

Leggi anche ->Londra, crollo gravissimo: i pompieri scavano tra le macerie – VIDEO

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 21.40 (ora locale) ed il primo ad intervenire è stato Wang Guoping, uomo di 61 anni che era uscito dalla struttura e che è andato a cercare di soccorrere la moglie ed il nipotino di 5 anni. L’uomo ha spiegato ai media locali che : “La sala del ricevimento è crollata con uno schianto”. Il suo tentativo di soccorso si è rivelato inutile perché gli oltre 100 metri quadri di macerie rendevano impossibile comprendere chi vi si trovasse di sotto ed erano troppo pesanti per essere spostate.

Leggi anche ->Baltimora, violenta esplosione: “Morti, feriti, persone intrappolate”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ristorante crolla durante il compleanno: 29 vittime, 7 feriti gravi

In totale sono rimaste intrappolate sotto le macerie del ristorante a due piani 57 persone. I soccorsi sono giunti sul luogo poco dopo l’accaduto e hanno lavorato duramente fino alle 3.52 del mattino per estrarre tutte le persone. Per i soccorsi sono stati impiegati 840 soccorritori e 100 operatori sanitari. Il bilancio dell’incidente è stato gravissimo: sono morte 29 persone, 7 sono state ferite gravemente mentre le altre 21 se la sono cavata con qualche contusione e con tanto spavento. In ogni caso i feriti gravi non dovrebbero essere in pericolo di vita.