Tiziana Rivale, la rivelazione: “Vincere a Sanremo è stata una maledizione”

Tiziana Rivale racconta che dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 1983 è stata “accantonata” e non è riuscita più a trovare spazio nella scena musicale italiana.

“Vincere Sanremo poteva rivelarsi una fortuna per me, invece è stata un po’ una maledizione”. Parola di Tiziana Rivale, cantante e compositrice italiana classe 1958 che, in effetti, è pressoché sconosciuta alle nuove generazioni. Tempo fa l’artista ha raccontato come la sua sia stata una vita – e una carriera – tutta in salita. Anche dopo il trionfo al Festival nel 1983 – che avrebbe dovuto essere per lei un trampolino di lancio – si è vista “accantonata” e non è più riuscita a trovare spazio nella scena musicale italiana.

L’amara confessione di Tiziana Rivale

Fu il celebre brano Sarà quel che sarà ad assicurare a Tiziana Rivale il successo sanremese e ottenere una certa fama anche all’estero. Ma, come spesso avviene, quel periodo è durato poco. “Devo molto al Festival del 1983, ma dopo la vittoria sono stata accantonata – ha confessato amaramente l’artista -: in Italia non venivo più apprezzata, perciò ho iniziato a girare il mondo”.

Anche per questo Tiziana Rivale ha deciso negli ultimi anni di tentare altre strade, compresa la recente partecipazione a Tale e Quale Show, che le ha dato alcune belle soddisfazioni sia di ascolti sia di commenti positivi sui social. “Per me la partecipazione è soprattutto un’opportunità per rilanciarmi in Italia”, ha detto lei stessa a tal proposito. E chissà che prima o poi non ci riesca…

