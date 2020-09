Test d’amore: cosa ti rendere felice in una relazione?

Questo semplice test basato su un’illusione ottica svela ciò di cui hai bisogno e che ti rende felice in una relazione.

L’amore è complesso. Molte volte, infatti, ci sono persone che non riescono a trovare qualcuno con cui stare o che non riescono mai ad avere una relazione stabile. In alcuni casi questo è dovuto all’incapacità di trovare la persona adatta alle nostre esigenze, quella con cui c’è un’affinità ed una compatibilità che va oltre la semplice attrazione fisica.

Non basta dunque piacersi e non è detto che una persona esattamente identica a noi, con il nostro stesso modo di pensare e reagire, sia quella con cui si può instaurare una relazione duratura. Ma allora come si fa a comprendere qual è la persona giusta con cui costruire un futuro? Rispondere ad un simile quesito è impossibile, semplicemente perché per ognuno la risposta può variare. Tuttavia vi proponiamo un piccolo test, un’illusione ottica, che si propone di individuare le vostre esigenze in ambito relazionale.

Test d’amore: cosa ti serve in una relazione?

Il test funziona esattamente come tutti gli altri in cui viene presentata un’illusione ottica: dimmi cosa vedi e ti dirò chi sei. Insomma, in base a ciò che vedete per primo otterrete una risposta differente. Pronti? Cominciamo a rispondere.

Faccia uomo

Se avete notato il volto di un uomo, significa che siete delle persone che lavorano molto sull’impressione che gli altri hanno di voi. Comprendete gli altri e vi mostrate con loro nella versione che ritenete possa essere più congeniale per fargli simpatia. Questa caratteristica vi rende di difficile lettura, poiché presentando solo un lato di voi stessi, nascondete la vostra reale persona. Questo può rendere complicato instaurare una relazione, dovete dare maggior tempo a chi vi sta accanto per capirvi veramente.

Albero

Se avete visto l’albero, significa che siete delle persone molto curiose. In voi risiede la consapevolezza che la vita che vivete non si può esaurire nella quotidianità e passate molto tempo a riflettere sul senso dell’esistenza e dell’universo. In una relazione cercate un partner che vi possa essere complice, con il quale condividere i vostri pensieri e la vostra visione del mondo. Per voi l’amore è trascendenza, un sentimento che vi permette di superare le barriere della finitezza e della mortalità.

Faccia di donna

Se avete notato il volto di una donna significa che siete delle persone testarde e volete il controllo su tutto. In una relazione avete bisogno di una persona stimolante, qualcuno in grado di starvi accanto ma anche capace di rimettervi a posto quando è necessario. Desiderate inoltre qualcuno in grado di domarvi e arricchirvi intellettivamente.

Germogli

I germogli dicono di voi che siete delle persone insicure e che talvolta si sentono perse. Siete in grado di affrontare la vita, di prendervi cura di voi e di pagare i vostri debiti, ma nella maggior parte dei casi non abbandonate mai la speranza che tutto possa cambiare improvvisamente. Siete dotati di grande passione, ma anche di grande sensibilità. In una relazione avete bisogno di qualcuno che sappia ascoltarvi e starvi accanto, che vi aiuti a portare i pesi della vita.