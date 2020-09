Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 1 settembre

La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 1 settembre

Superquark è torna in onda su Rai 1 con nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità di rispondere a tanti perché rimasti sino a ora lontani dalla nostra comprensione. Superquark, che inizierà su Rai 1 alle ore 21.25, ci porterà alla scoperta dell’Africa e in tanti altri luoghi… Scopriamo qualche anticipazione in più sugli argomenti trattati dal programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark 2020: le anticipazioni sui servizi di stasera

Il primo servizio in programma per l’ultimo appuntamento dell’edizione 2020 di Superquark aprirà il sipario con un documentario naturalistico dove a essere esplorato sarà l’Africa.

Come sempre, particolare attenzione sarà data alla fauna selvatica che, in un Paese tanto sconfinato, si trova ad affrontare cambiamenti climatici estremi che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Il documentario appartiene alla serie creata dalla BBC e intitolata Sette continenti, un pianeta.

A seguire…

Alberto Angela ci porterà ad Aosta, alla ricerca delle sue origini storiche. Successivamente Superquark si soffermerà sulle capacità positive dei virus che possono essere riprogrammati in laboratorio divenendo, paradossalmente, i migliori alleati contro le malattie genetiche.

Marco Visalberghi tornerà alla teoria della relatività osservata da Einstein con un team internazionale di astrofisici. Gli alberi in città e il loro ruolo di contenimento e pulizia troppo spesso sottovalutato verrà affrontato da Paolo Magliocco e Francesca Marcelli che spiegheranno scientificamente perché dovremmo essere particolarmente grati per le macchie verdi che si estendono nelle zone urbane.

Per le rubrica intitolata Dietro le quinte della storia il professor Alessandro Barbero racconterà la battaglia di Québec, mentre con Psicologia di una bufala Massimo Polidoro spiegherà come difendersi dalle fake news.

Questo e molto altro ancora, stasera come sempre su Rai 1.

