Stasera in tv film – Un profilo per due: trama, trailer e cast del film

Stasera in tv film – Un profilo per due: trama, trailer e...

Un profilo per due, film del 2017, è una commedia romantica che tratta l’amore in modo decisamente… moderno: tutti i dettagli sul film in onda oggi, 1 settembre, su Rai 3

La commedia romantica che andrà in onda stasera in televisione su Rai 3 alle ore 21.20 è del regista Stéphane Robelin e tratta un tema quantomai attuale: l’amore al tempo di internet.

Un fraintendimento, se così lo si può definire, porterà brio nella vita dell’anziano Pierre da tempo emarginato, ma anche non poco scompiglio nella vita di Alex, il fidanzato della figlia.

Scopriamo insieme la trama del film.

Leggi anche –> Stasera in tv film | Windstorm – Ritorno alle Origini: cast, trailer e trama

Un profilo per due, trama

Pierre, anziano rimasto vedovo, sembra aver perso ogni interesse nei confronti della vita, tanto da non uscire più nemmeno di casa. Sua figlia, che appena le è possibile lo va a trovare, per riaccendere un qualche tipo di interesse nell’anziano gli regala un vecchio computer che ormai non usa più. Alex, fidanzato della donna, inizia quindi Pierre all’informatica e gli fa conoscere internet. Quando il vecchio Pierre diventa più pratico dello strumento scopre i social e i siti di incontri e conosce Flora, donna giovane e bellissima dalla quale rimane subito affascinato. Anche la ragazza ricambia l’interesse e viene ammaliata dal romanticismo e dalla galanteria di Pierre, tuttavia non è a conoscenza dell’età dell’uomo per il quale sta pian piano perdendo la testa. Quando giunge il momento di incontrarsi, Pierre si trova di fronte al temibile bivio: presentarsi e perdere per sempre l’oggetto dei suoi sogni o… costringere il giovane Alex a prendere il suo posto.

Cast del film:

Pierre Richard (Pierre)

Yaniss Lespert (Alex)

Fanny Valette (Fanny)

Gustave de Kerven (Bernard)

Stephane Bissot (Sylvie)

Macha Meril (Marie)

Pierre Kiwitt (David)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI