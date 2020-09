Riapertura scuole, quali Regioni potrebbero rinviare: le date

Novità importanti per la riapertura delle scuole in vista del 14 settembre: tante Regioni potrebbe posticiparla dopo le elezioni regionali

L’argomento principe delle ultime settimane in Italia riguarda la riapertura delle scuole dopo l’emergenza Coronavirus. Come svelato dal Ministero dell’Istruzione il via ci sarà il 14 settembre con milioni di studenti e professori pronti a tornare in aula. Nelle ultime settimane, però, c’è stato un aumento di casi di positività per Covid-19 e così alcune Regioni potrebbe posticipare l’inizio dopo le elezioni regionali del 20 settembre.

Riapertura scuole, le novità da alcune Regioni

Puglia, Calabria e Abruzzo già hanno ufficializzato la nuova data per l’inizio delle lezioni, mentre anche Campania e Basilicata potrebbe pensare al 24 settembre come nuovo inizio, ma non ci sono conferme ufficiali. In Friuli, invece, si partirà nuovamente il 16 settembre, mentre in Sardegna il 22. A Bolzano tutto è pronto per il 7, mentre tutte le altre Regioni partiranno il 14 settembre. Inoltre, bisognerà capire come adeguarsi nelle varie aule con la presenza di ragazzi e professori. Infine, l’altro problema è costituito dall’indossare o meno le mascherine nei migliaia istituti italiani. A breve dovrebbe esserci una nota ufficiale con tutte le linee guida.