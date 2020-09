Matrimonio Al Bano e Loredana Lecciso: Romina Power dà il suo assenso

Secondo una recente indiscrezione Romina Power ed i suoi figli avrebbero dato ad Al Bano l’assenso per convolare a nozze con la Lecciso.

Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe culminare con le nozze. Da diverso tempo i giornali di gossip parlano dell’eventualità che il cantante e la soubrette suggellino il loro rapporto sposandosi, ma in questi giorni le voci si fanno più insistenti. Addirittura il settimanale ‘Nuovo’ da per certo che il matrimonio si farà e che in questi giorni se n’è parlato nelle tenute di Cellino San Marco.

Leggi anche ->Al Bano Loredana Lecciso di nuovo felici: l’annuncio di Simona Ventura

In base alle informazioni giunte al settimanale, infatti, Al Bano e Loredana Lecciso avrebbero invitato a cena i figli del cantante e l’ex moglie Romina Power. La cena è stata l’occasione per esporre loro l’intenzione di sposarsi e appianare tutte le divergenze e le incomprensioni che sono nate in passato: “Con questa cena è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex ingombrante”, spiega Nuovo.

Leggi anche ->Al Bano a cena con Romina Power senza Loredana Lecciso: ecco la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Romina Power dà il proprio assenso per le nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso

Se quanto raccontato da ‘Nuovo‘ si rivelasse vero, ci troveremmo di fronte ad un lieto fine che tocca il cuore. Al Bano e Romina si sono amati tantissimo e sono stati sposati per 30 anni. Un’unione solida, impreziosita da 4 figli ma lacerata dal dolore per la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia. Il cantante da anni ha trovato una nuova serenità insieme a Loredana Lecciso – con la quale ha due figli – ed è evidente a tutti come la soubrette ci tenga veramente al benessere di Al Bano.

Probabilmente è proprio la consapevolezza che l’ex marito è ormai felice e sereno che ha spinto Romina a sotterrare l’ascia di guerra. Pare infatti, sempre secondo quanto rivelato dal settimanale di gossip, che la cantante americana abbia dato il consenso alle nozze: “Alcune indiscrezioni confermano che a questo punto Romina accetterà il matrimonio tra il cantante e Loredana. Perché la tregua con quest’ultima è ormai siglata”.