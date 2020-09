Lutto nel mondo della musica, morto il famoso deejay Erick Morillo

La notizia ha subito fatto il giro del mondo: Erick Morillo, il dj e producer re della musica House mondiale, è morto a soli 49 anni.

Si è spento questa mattina a soli 49 anni il famose dj e producer Erick Morillo, da tutti definito come uno dei grandi della musica house. La notizia è stata diffusa poco fa e ha immediatamente fatto il giro del mondo, a partire dal web.

Il talento colombiano era nato a Cartagena de Indias il 26 marzo 1971. Più volte premiato come miglior dj del mondo, ha scritto una pagina indelebile della storia del clubbing globale e in molti ora ne piangono la prematura scomparsa.

Leggi anche –> Addio a Rita Greco: la moglie del Boss delle Cerimonie uccisa dal Covid

Leggi anche –> Addio a Ben Cross: morto l’attore di Momenti di gloria e Star Trek

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il giallo della morte di Erick Morillo

A Erick Morillo si devono grandissime hit come “I like to Move it” e “Live Your Life”, che ne hanno consacrato la fama e il successo internazionale. Il dj, fondatore tra l’altro dell’etichetta Subliminal Records assieme a Harry Romero e Josè Nuñez e fino al 2012 Dj resident ogni estate al Pacha di Ibiza del Mercoledì notte, lascia un vuoto enorme nel mondo della musica.

Il cadavere di Morillo è stato rinvenuto questa mattina nella sua abitazione di Miami Beach dalla Polizia. Non è ancora chiara la causa della morte: sono in corso le indagini che dovrebbero far luce sull’accaduto. Negli ultimi mesi il personaggio era stato al centro di alcuni problemi giudiziari: appena un mese fa era stato anche arrestato a Miami, per un sospetto caso di violenza sessuale.

EDS