Lollipop, chi sono e che fine hanno fatto: foto, età, carriera

Nate come la risposta italiana alle Spice Girls, le Lollipop – gruppo musicale tutto al femminile che ha preso vita grazie al programma musicale Popstars – sono state una vera meteora.

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare delle Lillipop. Il gruppo musicale tutto al femminile era nato più di 15 anni fa come un’azzeccatissima risposta “nostrana” alle Spice Girls. Ma la band formata da Marta Falcone, Marcella Ovani, Veronica Rubino, Roberta Ruiu e Dominique Fidanza è stata un’autentica meteora. Dopo il successo sull’onda della partecipazione (con vittoria finale) al programma di Italia 1 Popstars, correva l’anno 2001, è praticamente scomparsa dai radar.

L’identikit delle Lollipop

Dopo la partecipazione a Popstars le Lollipop avevano vissuto un incredibile successo con il singolo Down Down Down, presto premiato con il Disco di Platino. Ma Popstars, il primo album ufficiale, non è stato altrettanto fortunato, e così pure il secondo singolo Don’t Leave Me Now. Quando poi nel 2002 la band ha tentato di risollevare nuovamente le sorti partecipando al Festival di Sanremo con Batte Forte, la batosta è stata pesantissima: penultimo posto in classifica… Così, dopo aver incassato un insuccesso dopo l’altro, nel 2005 il gruppo si è sciolto.

La successiva reunion delle ragazze (con l’eccezione di Dominique Fidanza) è stata un altro flop. E neppure la partecipazione a programmi tv come Matricole e Meteore, I Migliori Anni e Pomeriggio Cinque ha sortito l’effetto sperato. Rimaste in tre, Veronica, Marcella e Mara si sono esibite anche nel 2016 nel Queer di Milano e hanno pubblicato un nuovo singolo, ma con magri risultati. E oggi le loro strade si sono definitivamente divise (anche se mai dire mai…).

Una di loro, comunque, è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo (rinunciando però a quello della musica), per lo meno in veste di cantante: si tratta di Roberta Ruiu, che dopo diverse esperienze in tv, tra cui la conduzione di Hard Rock Cafè On Stage sul canale Musica Channel di Sky Italia nel 2004, ha partecipato a Uomini & Donne in qualità di corteggiatrice, finendo al centro del gossip per la chiacchierata liason con Joe Bastianich.

Anche a Marcella Ovani non è poi andata tanto male: dopo aver condotto nel 2005 il programma Free Pass e aver tentato nuovamente (ma senza successo) la carriera musicale ai provini di X Factor, ha aperto un canale Youtube dove si presenta come MarcyPop e vende borse da donna in un noto show room di Milano (oltre ad aver fatto parlare di sé per un presunto flirt con il dj Gabry Ponte).

Quanto a Veronica Rubino, ha cercato di restare nel mondo della musica, fondando una sua etichetta discografica con cui produce giovani disc jockey di musica House (ha anche pubblicato una cover di Beyonce), mentre Marta Falcon ha pubblicato altri nuovi singoli ma poi si è reinventata come assicuratrice. Infine Dominique Fidanza ha proseguito la sua carriera col nome d’arte Domy Fidanza: diventata solista e anche voce del gruppo Fugain & Pluibus, ha collaborato anche con grandi star internazionali quali Rihanna, James Blunt e Zucchero.

