Grande Fratello Vip, protagonista ancora Cristiano Malgioglio

Ormai ci siamo con una nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale5 da lunedì 14 settembre. Secondo le prime indiscrezioni di Gossip News Italia, ci potrebbe essere anche Cristiano Malgioglio con un ruolo davvero inedito pensato da Alfonso Signorini per lui. Per alcune settimane dovrebbe essere anche l’inquilino temporaneo, proprio com’è avvenuto con Valeria Marini nella scorsa edizioni. In molti hanno chiesto il suo ritorno dopo il successo di tre anni fa, ma al momento non c’è nessuna conferma.

Grande Fratello Vip, non solo Cristiano Malgioglio: gli altri protagonisti

Nelle ultime ore la redazione del programma ha svelato anche il nome del nuovo concorrente, Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore si metterà alla prova dopo tanti anni di rifiuti. Inoltre, troveremo Fulvio Abbate, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Francesco Oppini, il figlio di Franco e Alba Parietti, Dayane Mello e Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. La quinta edizione inizierà il 14 settembre con un doppio appuntamento televisivo in prima serata, il lunedì e il venerdì. Come opinionisti ci saranno Pupo e Antonella Elia che prenderà il posto di Wanda Nara.