Giovane mamma muore a 26 anni in un terrificante incidente stradale

Una giovane mamma è morta a soli 26 anni dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale nel weekend.

Sono passati due giorni da quando l’auto guidata da Rihanne Nicholas, 26enne mamma gallese, si è schiantata in un drammatico incidente mattutino. Quel giorno la ragazza stava guidando sulla A4119, quando ha perso il controllo del mezzo e per cause ancora in via di accertamento si è andata a schiantare. Il successivo arrivo dei soccorsi è stato vano, per lei non c’era più nulla da fare. La tragedia ha scosso i suoi genitori, i suoi fratelli e tutti coloro hanno avuto il piacere di conoscerla.

Leggi anche ->Tragico incidente durante un’uscita da McDonald’s: muore mamma 21enne

La storia di questa giovane mamma gallese ha colpito tutti. Rihanne, infatti, era divenuta madre da pochissimi mesi ed ora la sua Mia dovrà crescere senza di lei. Inoltre chiunque la conoscesse parla di una ragazza dal cuore d’oro, sempre disponibile con tutti e pronta a risollevare il morale di chi si trovava giù di corsa: “Non importa quanto fosse stata difficile la tua giornata, lei trovava sempre il modo di farti sorridere”.

Leggi anche ->Grave incidente: bambina cade dall’auto e viene colpita da un altro veicolo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giovane mamma muore a 26 anni: “Grazie per tutto l’affetto”

In un messaggio di addio a Rihanne, il fratello ringrazia tutti coloro che in questi giorni hanno fatto sentire il proprio affetto: “Abbiamo apprezzato i messaggi che così tanti ci avete mandato con le vostre condoglianze e noi tutti ci scusiamo per non essere stati in grado di rispondere a ciascuno di voi”. Successivamente l’uomo spiega che con la famiglia è stata messa in piedi una pagina di crowfounding per raccogliere del denaro in favore della figlia di Rihanne.

Intanto i messaggi di condoglianza continuano ad affluire sulla pagina Facebook della ragazza. Molto toccante quello della cugina che scrive: “Sono ancora in stato di shock e senza parole al pensiero che questo è successo alla mia bellissima cugina… La vita è così preziosa e lei l’ha persa troppo presto”.