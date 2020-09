Francesco Totti furioso: “Io e Ilary siamo andati fuori di testa”

Francesco Totti torna sulla la foto della figlia Chanel in copertina su Gente: “Questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali”.

A Francesco Totti la copertina di Gente con sua figlia Chanel non è andata proprio giù. “A 13 anni Chanel Totti è la gemella di Ilary”, ha titolato il settimanale, con il viso della ragazzina pixellato, ma il lato B in primo piano. Una cover che, annuncia l’ex capitano della Roma in un’intervista rilasciata a Repubblica, avrà conseguenze legali: “Io non credo ai social. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente… ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali”. Parola del Pupone.

Gli estremi rimedi di Francesco Totti

Ormai da giorni non si fa che parlare della querelle tra la coppia Francesco Totti-Ilary Blasi e Gente. Sin da subito sia l’ex calciatore e la showgirl si sono sfogati sui social sensibilizzando i fan sull’annoso problema della mercificazione del corpo delle adolescenti. Problema particolarmente sentito dal Pupone che, a differenza della moglie, non ama troppo condividere con i followers la sua quotidianità e la sua vita privata.

Ecco perché Totti ha deciso che andrà avanti per le vie legali. Intanto, in seguito alla pubblicazione il 23 agosto scorso del numero di Gente, sui social si moltiplicano i commenti e lo stesso Ordine dei giornalisti ha preso una posizione sulla questione. La direttrice di Gente è stata infatti segnalata al consiglio di disciplina, che ora dovrà verificare se sia stata violata la Carta di Treviso.

