Foligno, Alice di 16 anni morta con lesioni gravi e diffuse: la verità

Nella giornata di oggi ci sarebbe stata l’autopsia della ragazza di 16 anni Alice, morta dopo l’incidente stradale a Foligno

Lo scorso 22 agosto è venuta a mancare la giovane ragazza di appena 16 anni, Alice A., durante un’incidente stradale nei pressi di Foligno. Ora è avvenuta l’autopsia all’ospedale San Giovanni Battista con l’esame autoptico del medico legale incaricato dalla Procura di Spoleto, Sergio Scalise Pantuso, del perito della famiglia della ragazza, il il dottor Marco Maria Lini. Sessanta i giorni di tempo che i medici avranno a disposizione per depositare la relazione dell’esame.

Leggi anche –> Foligno, trovata morta la bimba di 3 anni scomparsa

Leggi anche –> Foligno, bimba di tre anni scomparsa: ricerche in corso



Foligno, le novità sull’autopsia di Alice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Secondo i primi esami Alice avrebbe riportato lesioni “molto gravi e diffuse”, ma i familiari non ci stanno e hanno denunciato alla Procura di Spoleto per conoscere le ultime ore trascorse dalla stessa ragazze. Sono arrivate nelle ultime ore anche il commento del legale della famiglia, Pietro Magrini: “A quanto ci risulta sono passate circa tre ore dal momento del trasporto in ospedale al momento della morte. Troviamo corretto verificare fino in fondo se è stato fatto tutto il possibile per strappare alla morte questa povera ragazza”.