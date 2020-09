Estrazione Million Day 1 settembre 2020: diretta oggi numeri

Come ogni giorno vi proponiamo in diretta e in tempo reale l’estrazione dei numeri del Million Day. Proprio pochi giorni fa abbiamo dato il benvenuto al 119° e 120° milionario. Si tratta di vincite che sono avvenute a Guanzate (Como), grazie ad un sistema integrale, e a Castagnole Delle Lanze (Asti) Giovedì 20 Agosto.