Denise Pipitone, l’accusa della mamma: “16 anni di silenzi e vigliaccheria”

A sedici anni esatti dalla scomparsa di sua figlia, Denise Pipitone, Piera Maggio affida a un post su Facebook tutta la sua rabbia e la sua delusione.

Sono passati sedici lunghissimi anni dalla scomparsa di Denise Pipitone e nelle scorse ore, in occasione del triste anniversario, sua mamma Piera Maggio ha affidato a un post su Facebook tutta la sua rabbia e la sua amarezza. “Sedici anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria – scrive la donna -. Tu, che hai rapito Denise, e i tuoi complici, siete delle m… I bambini non si toccano!”.

L’amaro sfogo dei familiari di Denise Pipitone

La piccola Denise Pipitone sparì nel nulla il 1° settembre 2004, a soli 3 anni e 10 mesi, da Mazara del Vallo (Trapani). Da quel maledetto giorno i suoi cari non hanno mai perso la speranza di poterla un giorno riabbracciare.

A tenere viva l’attenzione sul caso ci ha pensato anche il comune di Mazara del Vallo: “In rappresentanza della comunità, Giunta e Consiglio Comunale – si legge in una nota -, il sindaco Salvatore Quinci e il presidente del consiglio Comunale, Vito Gancitano, esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia di Denise, in particolare ai genitori Piero Pulizzi e Piera Maggio”.

Nel frattempo la Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe oggi Denise Pipitone. Ricostruzione che è stata elaborata dai Carabinieri del Ris su input dei pm, che non hanno mai smesso di cercarla. Per la vicenda della scomparsa della bambina, che oggi avrebbe 20 anni, è stata processata e assolta dall’accusa di sequestro di persona la sorellastra Jessica Pulizzi. La verità è ancora tutta da scrivere.

