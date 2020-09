Antonella Clerici non trova pace, ancora una brutta notizia per lei

Antonella Clerici dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare in televisione con l’attesissimo “È sempre mezzogiorno”.

“È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici s’ha da fare… ma non adesso. La partenza del programma è slittata ancora una volta, secondo quanto si è appreso in queste ultime ore (ma il rumor era nell’aria da ieri). L’Antonella Nazionale dovrà quindi aspettare ancora un po’ prima di tornare in televisione, e così pure il pubblico, che non vede l’ora di scoprire la novità.

Leggi anche –> Antonella Clerici, conto alla rovescia: torna su Raiuno – VIDEO

Leggi anche –> Antonella Clerici in perfetta forma, scopriamo quale dieta ha seguito

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova data del programma di Antonella Clerici

Si tratta del secondo slittamento per la trasmissione di Antonella Clerici, che sarebbe dovuta partire lunedì 7 settembre e invece (sempre se tutto va bene…) andrà in onda ben tre settimane dopo: la nuova data è infatti lunedì 28 settembre. Il motivo? A quanto pare il rinvio è dovuto a problemi tecnici: la scenografia starebbe richiedendo più tempo del previsto e c’è bisogno di parecchio impegno perché ogni tassello del puzzle vada al suo posto.

A dirla tutta, inizialmente la conduttrice aveva chiesto di andare in onda dal bosco di casa sua, ma i costi si sono rivelati troppo elevati e il progetto è stato accantonato. “È sempre mezzogiorno” sarà trasmesso dagli studi di via Mecenate a Milano, ma la squadra è a lavoro per riprodurre il più fedelmente possibile l’ambiente campestre della suddetta dimora. Quanto ai contenuti del programma, la Clerici conduttrice si starebbe battendo per far prevalere il tema culinario, mentre la produzione vorrebbe più intrattenimento. Menù a sorpresa, è proprio il caso di dirlo…

Leggi anche –> Antonella Clerici stupisce ancora su Instagram: “Non sembra lei”

EDS