Voli low cost a settembre con Wizz Air: le migliori offerte da prendere subito.

Per chi ha in programma un viaggio a settembre 2020 sono disponibili numerose offerte di voli low cost, sia per l’Italia che per per l’Europa. Sia un viaggio di lavoro o studio o per turismo, le occasioni non mancano. Le compagnie aeree hanno ripreso la piena operatività dei loro voli dopo i lunghi mesi di lockwdown a causa della pandemia di Covdi-19, sebbene l’emergenza non sia finita.

Voli low cost per settembre con Wizz Air: le offerte

Gradualmente durante l’estate sono ripresi i viaggi per turismo in aereo, dopo i lunghi mesi di stop per il lockdown, con una concentrazione del mese di agosto. In molti non hanno voluto rinunciare alle vacanze. Mentre molti altri la stanno organizzando per il mese di settembre, ancora buono dal punto di vista climatico e soprattutto più economico. A fine stagione, poi, le località di vacanza si svuotano e questa circostanza garantisce quel distanziamento fisico che è necessario per prevenire nuovi contagi da Covid-19

Se state programmando un viaggio in aereo verso una destinazione in Europa, qui vi segnaliamo e ultime offerte di voli low cost per settembre da Wizz Air, compagnia aerea molto attiva che negli ultimi anni ha riscosso molto successo.

Wizz Air, che è presente in Italia con sei basi, le ultime aperte da poco sono quelle di Milano Malpensa e Napoli. Questo le permette di aumentare l’offerta di collegamenti e servizi nel nostro Paese.

Tra i voli scontati promossi da Wizz Air per settembre 2020 con partenza dagli aeroporti italiani, i principali riguardano le tratte verso l’Europa centro-orientale. Un’occasione da non perdere per chi programma un viaggio in una affascinante capitale europea di questa parte del Vecchio Continente.

Così troviamo un’offerta imperdibile di voli da 9,99 euro per Vienna in partenza da Napoli e per Budapest con partenza da Bologna.

Wizz Air in Italia

Wizz Air ha consolidato negli anni la sua presenza in Italia che risale al 2004, anno della sua fondazione. Finora ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri da e verso il nostro Paese, attraverso 100 rotte. La compagnia vola anche su Bergamo e il primo volo ad atterrare allo scalo bergamasco di Orio al Serio, nella fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia con le prime riaperture, è stato proprio un volo Wizz Air.

Con i primi voli della compagnia verso l’Europa orientale e centrale, Wizz Air è diventata subito leader del traffico in questa parte del continente, fino a diventare una delle principali compagnie low cost in Europa, in competizione con le maggiori Ryanair e EasyJet. Nel tempo Wizz Air ha aumentato notevolmente i suoi voli in tutta Europa ed è in continua espansione. Negli ultimi anni, ha riscontrato un grande successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019. La compagnia aerea sta rafforzando la sua presenza in Italia.

