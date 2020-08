Terrorismo Londra, arrestati 2 su volo aereo: c’è un italiano – VIDEO

Allerta terrorismo a Londra, arrestati 2 su volo aereo: c’è un italiano, ma è un falso allarme e vengono scarcerati.

Nella serata di ieri sono stati arrestati un italiano di 48 anni e un kuwaitiano di 34: erano a bordo di un aereo della Ryanair proveniente da Vienna. Il fermo dei due è avvenuto allo scalo londinese di Stansted.

A quanto pare, si tratterebbe di un falso allarme: i due – poiché non esistevano capi di imputazione nei loro confronti – sono stati infatti rilasciati nelle scorse ore. Stando a quanto si apprende, alcuni membri dell’equipaggio avevano trovato “oggetti sospetti” nella toilette dell’aereo.

Per tale ragione, due cacciabombardieri classe Typhoons della Raf erano decollati d’urgenza da una base militare. Avevano così condotto “in sicurezza” il volo verso lo scalo londinese. Da parte della polizia, successivamente, non è stato trovato alcun riscontro. “Comprensibilmente prendiamo ogni allarme di questo tipo molto seriamente e vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte su questo volo per la loro cooperazione”, afferma Andy Waldie, che ha condotto le indagini di polizia.