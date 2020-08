Simona Ventura addolorata e amareggiata: “Sto soffrendo per te”

Simona Ventura ha un legame speciale con la Sardegna e la gogna a cui quella regione è stata sottoposta nelle ultime ore la fa stare male.

In questa estate segnata dal Coronavirus tutte le località turistiche d’Italia (e non solo) hanno purtroppo visto diminuire l’afflusso dei turisti e quindi la loro principale fonte di sostentamento. Come se non bastasse, alcune realtà sono finite al centro di una bufera mediatica a causa delle “intemperanze” di pochi.

E’ il caso della Sardegna, terra bellissima ma doppiamente mortificata (nell’economia e nell’orgoglio), complice il caso Billionaire e i focolai originatisi in altre discoteche. Simona Ventura, che a quella terra è particolarmente legata, ha deciso di dare sfogo sui social a tutta la sua rabbia e la sua amarezza.

Il pubblico sfogo di Simona Ventura

“Questo pensiero va alla terra nella quale ho vissuto tanti momenti importanti della mia vita. Sto soffrendo per te, terra di #sardegna e per le ferite che ti stanno procurando. #sardiniamicasa ♥️”: così scrive Simona Ventura nell’ultimo post che accompagna un video pubblicato sul suo profilo Instagram, con gli hashtag “#sardegna #sardinia #ilovesardegna #iloveitaly“.

In questo modo la nota conduttrice ha espresso la propria vicinanza all’amata isola e al suo popolo, unendosi al coro di solidarietà alzatosi per la Sardegna nelle ultime ore. E sempre via social la gente del posto la ringrazia: “Grazie Simona. E’ tutto così ingiusto, non ce lo meritiamo”…

