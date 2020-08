Sanremo 2021, il nome nuovo è Vanessa Incontrada: la conferma

Novità importanti per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2021: la bella conduttrice Vanessa Incontrada potrebbe affiancare Amadeus e Fiorello

Il Festival di Sanremo nel 2021 sarà condotto ancora una volta da Amadeus e Fiorello. Per la presenza femminile, invece, stanno circolando tantissimi nomi per affiancare il duo: tra questi c’è anche quello di Vanessa Incontrada. Così ai microfoni del settimanale DiPiù Tv è arrivato l’annuncio di Platinette che ha svelato: “Sarebbe clamoroso. Ipotizzo un Festival con più sorrisi e saprebbe come stare al fianco di Amadeus e Fiorello“. La bella conduttrice e attrice, di origine spagnola, è uno dei volti noti della televisione italiana con tanti successi che ha collezionato nel corso degli anni.

Leggi anche –> Stacca un po’ la spina: “Non mi rivedrete molto in tv”



Leggi anche –> Vanessa Incontrada | il sorriso che fa dimenticare ogni male | FOTO



Sanremo 2021, Vanessa Incontrada protagonista in tv

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Insieme a Carlo Conti la stessa Vanessa ha condotto i Seat Music Awards, mentre è stata protagonista anche con le repliche di Non dirlo al mio capo. Inoltre, il pubblico la può ammirare su Canale 5 ogni giovedì sera nelle repliche di Zelig in compagnia di Claudio Bisio. La stessa Platinette ha, infine, svelato: “La Incontrada è diventata una brava attrice trovando la sua maturità personale. Recitare è l’occupazione che più delle altre la vede impegnata”.