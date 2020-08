Lara Zorzetto, paura dopo il parto: “Me lo hanno portato via”

View this post on Instagram

❤️🍼👶🏼 Ragazze è nato Leonardo ❤️🍼🤍 alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza.. non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data❤️🍼 Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e di spiegarvi il perché anche della mi assenza .. intanto con questa foto volevo rincuorarvi dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato👶🏼🍼😍 C’è stato un “problema” è ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed è tutto ok❤️🍼👶🏼poi vi racconterò per filo e per segno anche del parto❤️❤️❤️❤️ #non #newlife #love #bebe @mattiamonaci