La Lega usa il marchio dei biscotti Ringo: polemica social – VIDEO

Polemica social sulla Lega, che usa il marchio dei biscotti Ringo: Barilla prende le distanze, ma gli utenti attaccano ancora.

Quando la politica è in qualche modo in vacanza, non mancano polemiche tra opposte fazioni e critiche nei confronti di questa o quell’azienda, accostate in maniera inopportuna a questo o quell’altro politico.

Avviene così che la pubblicità dei biscotti bicolore Ringo, con i due ragazzini – uno bianco e uno nero – che battono il cinque, peraltro una pubblicità di annata, venga ripresa dalla Lega di Salvini. Nella foto postata su Twitter si vede l’ex ministro degli Interni che batte il cinque con un ragazzo di colore.

Il “problema” è che sopra appare anche la pubblicità originale del Ringo, che viene scimmiottata dalla pagina social di Salvini, con tanto di logo dei noto biscotti bicolore in bella vista. Scatta così la polemica degli utenti Twitter: “Scorrendo il profilo della Lega ho trovato, in mezzo alla solita sequenza di messaggi che fomentano odio e risentimento verso gli immigrati, una immagine dei biscotti Ringo. Nell’attesa di una presa di distanza, mi asterrò dal consumare i vostri prodotti”, scrive un utente. Poco fa, interpellata da Repubblica.it, Barilla – proprietaria del marchio Ringo – ha chiarito: “Non abbiamo autorizzato nessun utilizzo del marchio Ringo”. Motivazione che a molti non bastano: “Non avete risolto così, non compro i vostri prodotti”, insiste un utente.