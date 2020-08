Io e Te finisce in anticipo a causa del Covid: non andrà più in onda

Io e Te finisce in anticipo a causa del Covid: non andrà...

È tempo di chiudere i battenti per la trasmissione di Diaco Io e Te. Il programma finirà anticipatamente a causa del Coronavirus.

È un brutto colpo questo per i fan più accaniti della trasmissione. Io e Te, il programma televisivo in onda su Rai1, ideato, scritto e presentato da Pierluigi Diaco, chiuderà i battenti in anticipo. Un caso di Coronavirus è la motivazione principale. Numerosi programmi appartenenti alla televisione italiana stanno sospendendo le riprese durante l’ultimo periodo proprio a causa del Covid. La trasmissione di Diaco ha però subito il colpo di grazia. Quest’ultimo infatti non andrà definitivamente più in onda.

A partire dal giorno di domani, 31 Agosto 2020, Io e Te non sarà più trasmessa. La stessa Rai1 ne ha chiarito le motivazioni tramite una nota stampa, specificando che l’interruzione improvvisa è dovuta ad un caso di Coronavirus all’interno del cast. Lo show sarebbe dovuto continuare ad andare in onda fino al giorno 4 Settembre 2020. La destabilizzante emergenza sanitaria ha però anticipato la chiusura definitiva. Non ci sarebbe stato il tempo di eseguire sullo staff tutti i controlli ed i tamponi necessari, per poi ricominciare con le riprese.

La decisione dello stop definitivo del programma è arrivato dai vertici dell’azienda. Al momento Pierluigi Diaco non si è ancora espresso in merito all’argomento, ma stanno tutti attendendo la sua reazione. A quanto pare il programma condotto dall’uomo non compariva nel palinsesto invernale della Rai, perciò lo show, prima o poi, sarebbe comunque andato incontro alla chiusura.

Io e Te cancellato per sempre, in arrivo un nuovo programma

Io e Te, il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, è stato improvvisamente sospeso a causa della positività al Coronavirus di un tecnico dello staff. Lo show ha però ufficialmente chiuso i battenti, e non verrà più trasmesso dalla Rai. Al suo posto, verrà in anticipo trasmessa La vita in diretta estate. La trasmissione andrà in onda dalle 14:00 alle 18:45 e vedrà Andrea Delogu e Marcello Masi intenti a collegarsi con il pubblico. Dal giorno 7 Settembre in poi, riprenderà invece la versione classica de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano.