Incontro ravvicinato con lo squalo: “Sconvolgente” – VIDEO

Attimi di sorpresa (e terrore) per una donna che si è trovata faccia a faccia con uno squalo lungo 7 metri e mezzo al largo della costa scozzese.

Chloe Marie Wilson, di Newcastle, in Inghilterra, si è lasciata ispirare dagli squali elefante che si è trovata di fronte mentre era al largo dell’isola di Coll nelle Ebridi Interne, in Scozia. Non dimenticherà mai l’esperienza “da brividi” a pochi centimetri da questi bestioni del mare lunghi ben 7 metri e mezzo.

Lo squalo che non t’aspetti

Chloe, 24 anni, è rimasta sbalordita dall’incontro dalla seconda specie di squalo più grande del mondo. La studentessa, che spera di diventare un giorno uno scienziato marino, ha confessato: “È stato un giorno che non dimenticherò mai. È stato assolutamente fantastico. Ci è stato detto di rimanere completamente immobili mentre eravamo in acqua e di non interagire con gli squali. Lo squalo maschio si è avvicinato a pochi centimetri da me e ha iniziato a girare in cerchio. Da brividi”.

Nonostante tutto la ragazza è riuscita a rimanere abbastanza calma e rilassata. “Gli squali erano affascinanti da guardare – dice -. Mi stavo concentrando sui dettagli del loro corpo. Gli esseri umani rappresentano una minaccia maggiore per gli squali (attraverso la pesca e non solo) di quanto loro non lo siano per noi”. Anche perché, se qualcuno non lo sapesse, gli squali elefante si nutrono solo di zooplancton che filtrano dall’acqua.

EDS