Il tetto della loro camera da letto è stato sfondato dalla caduta del camino della casa a fianco durante la notte. Un uomo ha perso la vita.

Il triste avvenimento è accaduto in Inghilterra, a Bradford. Il tetto della proprietà è crollato intorno alle ore 5:06 del mattino, sotto il peso di un camino rotto e precipitato. La polizia è immediatamente intervenuta sul luogo ed il personale medico ha dato il massimo per soccorrere i feriti.

Un uomo di 47 anni è drammaticamente deceduto, mentre una donna di 28 anni è rimasta coinvolta riportando diverse ferite in seguito all’incidente. Un camino è a tutti gli effetti precipitato rovinosamente nella loro camera da letto durante le prime ore del mattino, mentre ancora dormivano.

Il camino è caduto sul tetto della casa di Knight’s Fold, a Bradford, nelle prime ore del mattino. Le condizioni atmosferiche non erano delle migliori. Tirava infatti forte vento, e la pioggia scrosciava incessante in seguito alla tempesta Ellen. Un residente ha dichiarato: “Ieri sera c’era vento e pioveva”. Poi ha aggiunto: “Forse il camino si è allentato ed è caduto“.

L’uomo 47enne è stato trovato in seguito alla caduta dei detriti nella propria camera da letto oramai privo di vita, con addosso gli evidenti segni di ferite mortali. “È una delle cose più terribili che possano capitare durante il sonno. Si tratta di uno spaventoso incidente.” ha raccontato un residente della zona.

La donna di 28 anni coinvolta è stata invece trasportata immediatamente in ospedale. Gli altri vicini, tra cui tre bambini, sono fortunatamente usciti dal cottage completamente illesi.

Crollo di un camino in Inghilterra: le indagini

La Polizia intervenuta sul luogo ha dichiarato che al momento sono in corso alcune indagini al fine di stabilire la causa certa dell’incidente. “È stato chiaramente un tragico incidente in cui un uomo ha perso la vita e una donna ha subito gravi ferite.” ha raccontato l’ispettore investigativo Claudine Binns. “Sono in corso lavori per rendere l’edificio sicuro e sono in corso delle indagini per determinare esattamente come questo incidente mortale sia avvenuto”. Poi ha aggiunto: “La famiglia della vittima sarà trasferita e le autorità stanno lavorando per sostenerla in ogni modo possibile”.