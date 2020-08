Grave incidente: bambina cade dall’auto e viene colpita da un altro veicolo

L’incidente è accaduto in Inghilterra. Una bambina piccola è caduta dalla propria auto, per poi essere investita da un altro veicolo.

In Inghilterra è avvenuto nelle scorse ore un grave incidente. È coinvolta una bambina piccola, che ha soltanto 20 mesi ed è salva per miracolo. Tutta la famiglia è in pensiero per lei, e spera in una pronta guarigione. Scopriamo insieme che cosa è successo e quali sono i dettagli dell’accaduto.

È accaduto tutto all’incrocio tra Eastgate e l’uscita dell’Eastgate Retail Park, ad Accrington, nel Lancashire, Inghilterra. La Polizia è stata chiamata ieri pomeriggio, intorno alle ore 15:00, ed agli agenti è stato segnalato un grave incidente. Quest’ultimo ha coinvolto una bambina di pochissimi mesi. Gli ufficiali si sono quindi precipitati nelle vicinanze del parco, davanti all’incrocio, trovandosi di fronte al fatto compiuto.

Una bambina ha riportato dei seri traumi cranici dopo essere caduta dall’auto sopra la quale stava viaggiando, per poi venire ulteriormente colpita da un secondo veicolo in moto sulla carreggiata. La polizia crede che la bambina sia caduta dall’interno della porta posteriore di una Toyota Prius gialla. I due uomini a bordo, l’autista e un passeggero, sono entrambi stati arrestati.

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia, la bambina, dopo essere caduta, è rimasta coinvolta in una seconda collisione con una Peugeot marrone. L’autista della Peugeot, una donna di circa cinquant’anni, non ha accusato nessun tipo di danno, ed al momento non è in arresto. I detective e gli esperti sul campo stanno al momento tentando di rintracciare qualche testimone dell’accaduto. La bambina si trova al momento all’ospedale di Manchester. L’equipe medica sta valutando la gravità delle sue lesioni.

Incidente coinvolge una bambina di soli 20 mesi: l’appello della Polizia

L’ispettore di Polizia Paul Langley, ha lanciato un appello in seguito all’incidente. “Ci appelliamo a tutti i testimoni che seguono gli avvenimenti del traffico stradale di Accrington”, ha esordito. Poi ha continuato: “Si ritiene che una bambina di 20 mesi sia caduta dall’interno di una Toyota Prius gialla sulla strada, per poi essere coinvolta in una collisione con un altro veicolo”. Infine ha concluso: “Ci appelliamo a tutti i testimoni che possono aver visto ciò che è successo o che abbiano un filmato dell’incidente. Inoltre, se avete visto la Prius gialla nel parcheggio prima della collisione, vi preghiamo di contattarci“.