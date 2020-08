Francesco Facchinetti: “Matrimonio segreto? Ci sono tre ragioni”

Francesco Facchinetti ha deciso di spiegare per quale motivo ha deciso di convolare a nozze con la moglie in gran segreto.

Ieri pomeriggio Francesco Facchinetti ha sorpreso tutti pubblicando una foto del suo secondo matrimonio con Wilma Faisol. I due sono in abito elegante, Wilma con l’abito da sposa e Dj Francesco con un completo chiaro, e si abbracciano in favore di fotocamera. Nel post in questione si legge: “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro! Questa sera, nelle nuove puntate dei @thefacchinettis su @realtimetvit dalle 21:10 in poi, vedrete cosa ho combinato 😄❤️”.

La decisione di Francesco ha lasciato molti perplessi. Non tanto perché ha deciso di sposarsi nuovamente, quanto perché lo ha fatto senza avvertire nessuno e senza che allo sposalizio ci fossero invitati (ad esclusione dei testimoni). Così nelle scorse ore il profilo di Facchinetti si è riempito di commenti di utenti che gli chiedevano spiegazioni. Richieste alle quali ha voluto rispondere poco fa.

Francesco Facchinetti spiega il perché della cerimonia privata

Il vip ha voluto rispondere alle continue domande dei fan spiegando che le ragioni per una cerimonia così intima sono diverse. La prima e la più ovvia è il Covid, la seconda però riguarda la voglia di poter fare qualcosa che fosse di esclusiva appartenenza della coppia e dei loro figli. Infine aggiunge: “così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati”.