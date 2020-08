Folle sfida su TikTok: morta a 15 anni di overdose di farmaci

Morta a 15 anni per overdose di farmaci dopo aver partecipato alla folle sfida su TikTok che si chiama Benadryl Challenge.

Una ragazza dell’Oklahoma, 15 anni, è morta dopo aver accettato la Benadryl Challenge su TikTok. Nella sfida gli adolescenti assumono grandi quantità di farmaco antiallergico per avere allucinazioni. Si tratta di un folle “gioco” che purtroppo sta prendendo piede tra gli adolescenti negli Usa.

La vittima di Oklahoma City, che non è stata identificata, è stata descritta come un adolescente felice e a quanto pare non aveva mai fatto uso di droghe, come purtroppo accade per altre sue coetanee.

Sfida su TikTok: i precedenti di Benadryl Challenge

Ci sono peraltro purtroppo dei pericolosi precedenti: a maggio, tre adolescenti di Fort Worth, Texas, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver ingerito dosi eccessive di Benadryl come parte della “sfida”. Una degli adolescenti, una quattordicenne di nome “Rebecca”, ha preso 14 tavolette di Benadryl nel cuore della notte. Sua mamma ha raccontato che “faceva paura” e aveva qualcosa come 199 battiti al minuto.

“Quello che mi ha colpito è che abbiamo avuto tre adolescenti che sono venuti per la stessa cosa in una settimana”, ha detto Amber Jewison, un’infermiera praticante a Cook. Quindi ha aggiunto: “Nessuno di questi pazienti stava cercando di farsi del male. Hanno detto tutti di aver visto video su TikTok ed erano curiosi di provare”. Un portavoce di Johnson & Johnson, il gigante farmaceutico che commercializza il marchio Benadryl, ha dichiarato a DailyMail.com: “La salute e la sicurezza delle persone che utilizzano i nostri prodotti è la nostra massima priorità”. Quindi ha spiegato che l’azienda è preoccupata per questa “moda” di TikTok.