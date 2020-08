Coronavirus, l’Atalanta annuncia 3 casi nel primo giorno di raduno

L’Atalanta annuncia 3 casi di calciatori positivi al Coronavirus nel primo giorno di raduno, che ha preso il via stamattina.

Ha preso il via oggi il raduno dell’Atalanta, la squadra rivelazione degli ultimi due campionati, che in realtà è ormai una forza consolidata, capace di grandi prestazioni anche in campo europeo, come dimostra la bella Champions League disputata.

I nerazzurri bergamaschi hanno preso ad allenarsi da oggi, ma a ranghi ampiamente ridotti per via delle convocazioni nelle rispettive nazionali dei propri giocatori. Appena 16 infatti sono i calciatori presenti al primo giorno di raduno.

Tre giocatori dell’Atalanta sono positivi al Coronavirus

Peraltro, il raduno è iniziato con una ‘sorpresa’ per alcuni calciatori atalantini. La società ha infatti comunicato che “nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”.

Si allunga dunque la lista di giocatori della nostra Serie A che sono risultati positivi al test per il Coronavirus negli ultimi giorni. Appena qualche giorno fa, erano risultati positivi ai test prima Carles Perez e poi Bruno Peres della Roma, mentre è positivo anche il noto centrocampista Paul Pogba.