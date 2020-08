Novità importanti anche per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando con le Stelle: una concorrente non vede l’ora di iniziare

Tutto pronto anche per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda a partire da sabato 12 settembre in prima serata su RaiUno. Una delle concorrenti sarà Barbara Bouchet, l’attrice che ha svelato al settimanale VistoTv tutta la sua voglia di iniziare un nuovo percorso: “Ora però non ce n’è per nessuno. Sono prontissima ad affrontare questa nuova impresa. Penso che Ballando sia il reality show più adatto a me”.

Ballando con le Stelle, la voglia di Barbara Bouchet

Successivamente ha svelato anche di essere già pronta: “Sono vogliosa di iniziare questa nuova avventura, non ho paura dei giudizi. Non sto davanti a una giuria da quando avevo 15 anni, quando avevo partecipato ad un concorso di bellezza. Darò il meglio di me stessa”. La donna sarà in coppia con Stefano Oradei: “Ha una grande pazienza ma è anche severo. Ballare è davvero molto difficile, ma con la persona giusta tutto diventa più facile”. Un nuovo percorso davvero entusiasmante per l’attrice, pronta per la nuova edizione del programma di RaiUno.