Antonio Candreva, grave lutto per il campione dell’Inter: “Sarai sempre con me”

Il centrocampista dell’Inter Antonio Candreva nelle scorse ore ha perso l’amato papà Marcello, che da oltre un anno era gravemente malato.

Antonio Candreva ha perso nelle scorse ore l’amato padre Marcello, gravemente malato da oltre un anno come riferito lo scorso aprile dallo stesso centrocampista dell’Inter durante una diretta social con i canali dell’Inter.

“Non parlo molto della mia vita privata – aveva detto il calciatore, in quel periodo ‘bloccato’ a Milano a causa del Coronavirus -, mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono vicino e lo abbraccio”.

L’ultimo saluto di Antonio Candreva a suo padre

Nelle scorse ore Antonio Candreva ha voluto salutare il papà con una foto ricordo in bianco e nero che li ritrae insieme sorridenti, pubblicata sul suo profilo Instagram dopo la tragica notizia: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa” ha scritto il centrocampista classe ’87.

Un altro post dedicato al genitore era stato pubblicato su Instagram dallo stesso Candreva il 2 agosto scorso, con la semplice didascalia “Papà” accompagnata da un cuore. Naturalmente non sono mancati i messaggi di condoglianze da parte di compagni, ex compagni, amici e tanti tifosi che in queste ore si stringono attorno al suo dolore.

Visualizza questo post su Instagram Ti porterò sempre con me Ciao Pa Un post condiviso da Antonio Candreva (@antoniocandreva) in data: 31 Ago 2020 alle ore 4:18 PDT

