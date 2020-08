Alex Zanardi, il figlio Niccolò ringrazia tutti: il bellissimo messaggio apparso sul profilo Instagram del figlio del campione.

Niccolò Zanardi in maniera molto discreta e ammirevole sta seguendo l’evolversi della situazione che vede suo padre ricoverato senza esporsi troppo sui social.

Leggi anche –> Alex Zanardi e Papa Francesco, il toccante messaggio scritto poco prima del terribile incidente

Ogni tanto però il giovane figlio del campione sfortunato ha pubblicato alcuni post sui social e in cambio ha ricevuto un enorme affetto sincero da parte delle tante persone che sono in pena per le sorti di suo papà Alex.

Leggi anche –> Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà nei prossimi mesi”

Alex Zanardi, il messaggio del figlio Niccolò per tutto l’affetto ricevuto

Ora Niccolò Zanardi ha deciso di ringraziare tutti quelli che gli hanno mostrato grande affetto e vicinanza con queste belle parole: “Voglio ringraziare di cuore tutti quanti per i bellissimi commenti e il grande sostegno, grazie davvero purtroppo siete troppi per ringraziarvi singolarmente uno alla volta ma spero apprezziate lo stesso, grazie davvero”.