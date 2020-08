Toscana, cade un albero sulla tenda del campeggio: muore bimba di 3 anni

Altra tragedia in Italia con una bambina di 3 anni che ha perso la vita dopo la caduta di un albero sulla tenda del campeggio

Una tragedia avvenuta nelle scorse ore in Toscana, precisamente a Marina di Massa quando una bambina di 3 anni è stata travolta da un albero che è caduto sulla tenda del campeggio. Insieme alla sorella di 14 anni è stata trasportata in ospedale, ma lei ha avuto la peggio fino a perdere la vita. La ragazza, invece, è stata ricoverata in terapia intensiva, mentre un’altra di 19 anni ha soltanto riportato lievi contusioni senza il bisogno di essere ricoverata.

Toscana, genitori illesi: bimba morta

Come svelato dalle prime ricostruzioni i genitori sono rimasti illesi, mentre in tenda erano cinque le persone. Il tutto è avvenuto nel Camping Verde Mare in Via del Cacciatore, a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. Il maltempo delle ultime ore nel Nord e Centro Italia ha messo in difficoltà migliaia di persone che hanno dovuto così fare i conti con nubifragi e frane. Così ha avuto la peggio una bimba di appena 3 anni, che non ce l’ha fatta dopo la caduta di un pioppo sulla tenda del campeggio.