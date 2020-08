Terribile incidente con un kite: bimba di 3 anni scaraventata in aria | VIDEO

Lo spaventoso avvenimento è avvenuto in Taiwan. Un kite è volato via, trascinando con sé una bambina di soli 3 anni.

L’incidente fa accapponare la pelle. È avvenuto tutto a Nanliao, in Taiwan, ed il video ha già fatto il giro del web in poco tempo. Una bambina piccola è rimasta incastrata in un kite, volando via insieme a lui. Sono stati attimi di terrore per i presenti, che hanno in tutti i modi tentato di riportare la piccola a terra, riuscendoci soltanto dopo numerosi tentativi.

Era tempo di festa per la cittadella di mare di Nanliao. Un festival era in corso al momento dell’incidente, e prevedeva il lancio in aria di un gigantesco kite, un aquilone, arancione. Nessuno si sarebbe immaginato ciò che sarebbe avvenuto di lì a poco, al momento del lancio.

Una bambina piccola di soli 3 anni è rimasta impigliata nella coda dell’aquilone, che l’ha a sua volta portata via con sé. La bimba è arrivata a superare, trascinata dall’aquilone, i 30 metri di altezza. Sono stati attimi di puro terrore per tutti i presenti, che hanno tentato di afferrare la piccola in tutti i modi, seguendola nel suo terrificante tragitto in volo.

Numerosi video dell’incidente sono presenti in rete. Nelle clip si vede con chiarezza il momento in cui gli operatori del festival stendono l’aquilone, pronti al lancio. L’attimo dopo, il kite si libra in aria, ed è proprio allora che l’incubo comincia. La bambina viene scaraventata via, seguita da tutti i presenti. Alcuni gridano, altri tentano di afferrarla. Soltanto qualche minuto dopo riescono a prenderla, e le si precipitano tutti intorno.

Bambina impigliata ad un kite viene scaraventata via: salva per miracolo

