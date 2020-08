Broken City, film del 2013 diretto da Allen Hughes, è una pellicola in un cui i generi noir e thriller si fondono in una trama che sa tenere con il fiato sospeso: le anticipazioni di oggi, 30 agosto

Un detective arrestato e un benefattore inaspettato… il film Broken City del regista Allen Hughes si riallaccia a una delle massime tipiche delle pellicole americane: nulla accade per caso o, meglio, gratuitamente.

Broken City inizierà alle ore 21.20 su Rai 3, scopriamo insieme la trama del film.

Leggi anche –> Stasera in tv – Hawaii Five-0 stagione 10: cast e episodio, oggi 30 agosto

Trama

Billy Taggart, detective della polizia di New York, viene arrestato per l’omicidio di Mikey Tavarez. La vittima era stato un violentatore omicida che però era riuscito a scampare alla giustizia grazie un vizio di forma verificatosi durante il processo.

I tanti elementi che avvalorano la tesi che sia stato proprio Billy Taggart a uccidere l’uomo sono avvalorati da varie prove che vengono però insabbiate dall’attuale sindaco Nicholas Hostetler, apparentemente senza motivo. Senza quegli elementi probatori, Taggart viene assolto, ma tuttavia gli viene anche imposto di lasciare la polizia. L’uomo inizia a lavorare come detective privato e, dopo ben sette anni, Hostetler lo assumerà per indagare su sua moglie Cathleen, che crede abbia una relazione. Gli eventi del passato e del presente si incontreranno di nuovo e sarà principalmente Billy a pagarne le conseguenze.

Broken City, cast:

Mark Wahlberg (Billy Taggart)

Russell Crowe (Sindaco Nicholas Hostetler)

Catherine Zeta Jones (Cathleen Hostetler)

Jeffrey Wright (capitano Carl Fairbanks)

Barry Pepper (Jack Valliant)

Alona Tal (Katy Bradshaw)

Natalie Martinez (Natalie Barrow)

Michael Beach (Tony Jansen)

Kyle Chandler (Paul Andrews)

James Ransone (Todd Lancaster)

Griffin Dunne (Sam Lancaster)

Justin Chambers (Ryan Blake)

Chance Kelly (Murdock)

Judd Lormand (Reporter)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI