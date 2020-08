Romina Power, il messaggio inviato alla polizia: “Dovete saperlo”. Interviene sul proprio profilo Instagram spiegando l’accaduto.

Romina Power ci ha abituati nel tempo ad utilizzare i propri social sia con messaggi talvolta molto personali, sia con post di carattere più generale.

L’ex moglie di Al Bano, spesso al centro di notizie di gossip, questa volta si fa molto seria e fa parlare di sè per un motivo che con i pettegolezzi sulla sua vita privata non c’entra proprio nulla.

Il messaggio importante di Romina Power

Romina, italiana d’adozione, non ha potuto far finta di nulla di fronte a ciò che sta accadendo nel suo Paese d’origine. E per questo ha voluto mandare un messaggio molto forte alla polizia americana: “I want the US Police to know that! After yet another shooting in the back”. Ovvero: “Voglio che la polizia americana lo sappia. Dopo ancora un altro attacco alla schiena”. Il riferimento ovviamente è a quanto accaduto pochi giorni fa, il ferimento con sette colpi di pistola alla schiena di Jacob Blake da parte della polizia del Wisconsin.