Una nuova statua per la Principessa Diana verrà realizzata per quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno per il volere dei principi William e Harry.

Per quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della Principessa Diana i suoi figli, i Principi William e Harry, hanno deciso di far realizzare un progetto in suo onore nel Sunken Garden di Kensington Palace, dove viveva la Principessa prima di morire. Dalle testimonianze ufficiali arriva un comunicato dei due Principi.

In onore della Principessa Diana verrà realizzata una statua a Kenginton Palace; il primo annuncio era stato fatto nel 2017 per il ventesimo anniversario della sua morte, ma mentre la creazione della statua è progredita, la sua istallazione è stata rallentata dalla pandemia del Coronavirus. Adesso arriva una nuova data ufficiale per il 1 luglio 2021. I due Principi hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Speriamo che la statua aiuterà coloro che visitano Kensington Palace a riflettere la memoria di nostra madre e la sua eredità“. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, i Principi sognavano questo giorno da molto tempo.

Il lascito della Principessa Diana

“Erano entrambi dei ragazzi quando è venuta a mancare la madre, adesso sono entrambi degli uomini e vogliono onorarla in ogni modo possibile. Ci sono voluti 20 anni per arrivare a questo e sono determinati che sarà una durevole e calzante eredità nella loro residenza ufficiale a Londra“, hanno detto le fonti vicino ai Principi. Lo scultore al quale è stata commissionata l’opera è stato scelto personalmente da William, Harry e dalla sorella della Principessa Diana, Lady Sarah McCorquodale. “Nostra madre ha lasciato un impatto positivo nel Regno Unito e in tutto il mondo e ha toccato così tante vite. Questa statua la commemorerà“, hanno annunciato i Principi.

