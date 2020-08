La triste storia di una neonata morta fa commuovere tutti. La piccola Violet viene al mondo con una malattia rara, muore anche la bisnonna nello stesso giorno.

Una donna ha visto purtroppo la sua neonata morta dopo soli 11 giorni dalla nascita. Questa triste storia riguarda la piccola Violet Murfin, con mamma Sophie che ha comunque espresso gratitudine eterna a tutto lo staff dell’ospedale che l’ha aiutata a partorire. Il tutto è accaduto a Cwmbran, in Galles.

Almeno la neonata morta ha fatto in tempo ad avere un incontro ravvicinato con la bisnonna Liena, malata terminale. Eppure la gravidanza della piccola Violet era iniziata senza complicazioni, con l’ecografia svolta al terzo mese che aveva portato a pensare che la piccola in grembo stesse crescendo in maniera forte e sana. Ma poi alla 20/a settimana è emerso un problema congenito al cuore per la piccina. Aveva la sindrome del cuore sinistro ipoplastico, una condizione che porta proprio il lato sinistro del cuore a non svilupparsi in maniera corretta. Purtroppo questo sarebbe stato fatale ed avrebbe garantito alla neonata soltanto pochi giorni di vita al massimo. La addoloratissima mamma ha 27 anni e dice che ad un certo punto sentiva che qualcosa non andava.

Neonata morta, anche la bisnonna muore nello stesso giorno

Per consolarla, il personale medico le ha detto che la sua figlioletta non avrebbe in alcun modo sofferto. E l’hanno invitata a scegliere un nome ed a scrivere una lista delle cose che avrebbe voluto fare durante la gravidanza. “Purtroppo ho dovuto convivere con il fatto di adattarmi alla situazione per la quale Violet non sarebbe mai cresciuta”. E nello stesso periodo della scoperta della malattia della nascitura, è arrivata un’altra tremenda notizia. Alla nonna di Sophie era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio che le avrebbe concesso solamente pochi mesi di vita. Alla fine Violet è nata domenica 24 maggio, nel bel mezzo della pandemia. Era di un bel colorito rosa, non sembrava affatto malata. Soltanto 11 giorni dopo però la piccolina è morta, pacificamente, tra le braccia della mamma. Soltanto tre ore dopo la morte della bisnonna.

