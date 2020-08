Maltempo, chiusa l’Autobrennero per l’esondazione dell’Adige. Bloccata anche la ferrovia. Evacuata Egna per l’esondazione dell’Isarco. E’ allarme meteo domani su Veneto, Lazio e Bolzano.





Ancora rovesci, forti raffiche di vento e temporali sulla tutta la nostra penisola. Il cattivo tempo continuerà anche nelle prossime ore interessando le regioni del centro e del nord-est.

Maltempo, chiusa l’Autobrennero per l’esondazione dell’Adige

Continua ad imperversare il cattivo tempo in queste ultimi giorni di agosto su tutto il nostro territorio nazionale. In queste giornate, in cui moltissimi sono i rientri dalle vacanze, la viabilità subisce non pochi rallentamenti e disagi. In entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele all’Adige è stata bloccata l’autostrada del Brennero a seguito dell’esondazione dell’Adige. L’esondazione dell’Isarco ha invece costretto all’evacuazione gli abitanti di Egna. Ingente il traffico e le code sulla parallela statale 12, a seguito della chiusura della A22.

Anche per la giornata di domani è prevista dalla Protezione civile un’allerta arancione nelle regioni di Veneto e Lazio, oltre che a Bolzano. I temporali imperverseranno anche sulla Toscana e si estenderanno sulle regioni di Abruzzo, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia.

Venti forti si abbatteranno anche sui litorali laziali e campani, oltre ad estendersi, assieme alle mareggiate, sulle coste della Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria.

Si lavora in queste ore lungo gli argini dell’Adige per tentare di arginare le esondazioni con blocchi di cemento. Anche la ferrovia è stata chiusa a causa dell’esondazione dell’Isarco dagli argini tra Ponte Gardena e Bressanone. In Trentino l’allerta resta alta anche nelle prossime ore, poiché le piogge e gli allagamenti aumentano i rischi di frane.

Il maltempo non ha lasciato tregua anche al Friuli Venezia Giulia, dove attualmente ci sono molteplici difficoltà legale alla mancanza di elettricità e acqua in alcuni comuni, oltre ai disagi dovuti agli allagamenti o alla caduta di alcuni alberi.