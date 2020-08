Una madre di quattro figli ha perso i suoi bambini in un incendio doloso avvenuto nella loro casa. Lotta per mesi con lesioni e ustioni gravissime, ma perde la battaglia.

Michelle Pearson ha lottato per la sua vita per oltre 20 mesi, con gravissime lesioni causate da un incendio doloso avvenuto nella sua casa a Walkden, Greater Manchester, che le ha lasciato ustioni sul 75% del corpo. La donna è rimasta in ospedale dal dicembre del 2017, dopo aver vissuto un’esperienza traumatica.

Nell’incendio in casa di Michelle Pearson sono stati coinvolti anche i suoi figli Lia, di 3 anni, Lacie, 7 anni, Brandon di 8 anni e Demi di 15 anni. Per i crimini di incendio doloso e quattro capi d’accusa di omicidio sono stati incarcerati con l’ergastolo Zack Bolland, di 24 anni, e David Worrall, 26 anni. I giovani sono stati condannati anche per il tentato omicidio di Michelle, di suo figlio Kyle di 17 anni e dell’amico Bobby Harris che sono riusciti a scappare da una finestra al piano superiore. Durante il processo è emerso che Bolland e Kyle avevano una faida per un danno ad una macchina di circa 200 sterline, dal quale era nato l’odio per la famiglia.

Tragica fine per una madre di famiglia

Gli imputati Zack Bolland e David Worrall hanno comprato bottiglie di petrolio da 1,50 sterline e hanno preparato il loro attacco, dando fuoco alle bottiglie e gettandole dentro la casa dei Pearson. Quando Michelle si è svegliata in ospedale, con orrende ustioni, per il trauma non ricordava di aver perso i suoi figli ed è stato compito di sua madre Sandra Lever darle la terribile notizia. Secondo la donna sua figlia si era già lasciata andare quando erano morti i suoi figli, ma aveva continuato a lottare per 20 mesi in ospedale. “Ho realizzato che non ce la faceva più e le ho detto tesoro se voi andare con i tuoi bambini puoi farlo“, ha raccontato la madre. La donna è stata seppellita accanto ai suoi quattro bambini e lascia due figli, Louis di 19 anni e Kyle, 18 anni.

