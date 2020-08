Coronavirus, Miozzo: “Gli stadi non sono priorità, pensiamo alle scuole”

Novità importanti per quanto riguarda il futuro per il Coronavirus: parla il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo

Il mese di settembre è alle porte. Dopo tantissimi mesi di studio per il Coronavirus, le scuole dovrebbero ripartire a metà mese. Così è tornato a parlare Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che ha svelato ai microfoni de Il Messaggero il suo punto di vista: “La riapertura delle scuole è fondamentale al momento per far ripartire le lezioni. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, invece, non possono essere considerati al momento una priorità”.

Coronavirus, le novità di Miozzo

Miozzo, infine, ha svelato ciò che potrebbe riguardare l’inizio della scuola: “Le valutazioni saranno fatte qualche giorno prima, attorno al 10 o all’11 settembre. Magari potrà essere necessario essere prudenti nelle aree in cui dovesse esserci un’impennata di casi. Ma oggi la riapertura delle scuole è sostenibile”. Saranno giorni davvero duri e intensi con l’incremento dei casi positivi in tutta Italia dopo le vacanze di migliaia di persone. La scuola dovrà ripartire sicuramente.